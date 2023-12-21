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Узбекистан стал самой безопасной страной для туристов в Центральной Азии
По уровню доступности медицинской помощи для туристов первое место в регионе занял Казахстан
Узбекистан стал самой безопасной страной для туристов в Центральной Азии
Фото: AA / Others
21 декабря 2023 г.

Узбекистан признан самой безопасной для туристов страной в Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные исследования экспертов International SOS — крупнейшей в мире компании из числа специализирующихся на обеспечении безопасности и оказании медицинских услуг путешественникам.

Узбекистан отнесен к категории стран с низким уровнем опасности. Это означает, что в стране низкий уровень насилия, массовые беспорядки и теракты редки, службы безопасности и экстренной помощи эффективны, а инфраструктура в порядке.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан вошли в группу государств со средним уровнем опасности.

Всего компания выделяет пять уровней опасности – от незначительного до экстремально высокого. Самыми безопасными для туристов странами в мире признаны Швейцария, Словения, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, а также остров Гренландия. К категории экстремально опасных отнесены Афганистан, Украина, Ирак, Йемен, Ливия, Сомали и Южный Судан.

Эксперты International SOS проанализировали страны мира и в плане степени развития и доступности медицинской помощи. По этому показателю лучше всего в регионе ситуация в Казахстане, который отнесен к странам с «вариативным риском». В таких странах качественная медицинская, неотложная и стоматологическая помощь, а также лекарства, отпускаемые по рецепту, доступны у отдельных поставщиков в крупных городах, в других местах дотуспность таких услуг может быть ограничена. То же можно сказать и о вероятности подхватить инфекционное заболевание.

International SOS — ведущая в мире компания по оказанию услуг в области охраны здоровья и безопасности. В ней работают 13 тысяч экспертов по безопасности, медицине, логистике и цифровым технологиям, которые находятся в 90 странах мира. Клиентами International SOS являются 70% из 500 ведущих международных компаний списка Global Fortune.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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