Правительство Германии разрешило экспорт в Израиль на 303 миллиона евро (323 миллиона долларов) по итогам первых 10 месяцев 2023 года. Это почти в 10 раз больше, чем за весь 2022 год (32 миллиона евро), сообщает со ссылкой на Министерство экономики Германии агентство Анадолу.

Немецкие поставки, в первую очередь, касаются компонентов для ПВО и средств связи.

Абсолютное большинство одобренных контрактов на экспорт вооружения – 185 из 218 – были одобрены после 7 октября. Берлин рассматривает запросы от Израиля на военные поставки в приоритетном порядке на фоне обострения ситуации в Газе.

С момента начала военных действий в Газе Берлине неоднократно заявляли, что безопасность Израиля является приоритетом для политики Германии. Немецкие официальные лица также заявили, что запросы Израиля на вооружения будут удовлетворяться по мере их поступления.

Во время встречи НАТО в Брюсселе осенью нынешнего года министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Израиль также запрашивает боеприпасы для своего военно-морского флота. «Мы обсудим с израильтянами, как именно это будет теперь происходить», — сказал Писториус.

Как писал TRT на русском, жертвами израильских атак сектора Газа с начала октября стали 20 тысяч человек, из них восемь тысяч — дети. Кроме того, более 52 тысяч получили ранения.