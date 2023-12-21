В столице Азербайджана 21 декабря стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум. В мероприятии участвуют свыше 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

На церемонии открытия форума министр торговли Турции Омер Болат заявил, что в Азербайджане действуют 5700 турецких компаний. При этом в Турции действуют 2800 азербайджанских компаний, уточнил политик.

«‎‎Азербайджанские компании в Турции работают в таких сферах, как производство, строительство, образование, недвижимость, здравоохранение, оптовая и розничная торговля, транспорт и горнодобывающая промышленность», — подчеркнул министр.

По его словам, создание рабочих мест и обмен опытом между бизнес-кругами обеих стран имеют решающее значение для двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией.

Кроме того министр заявил, что Анкара готова поделиться своим опытом с Баку на пути вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«‎Мы удовлетворены конструктивным сотрудничеством, которое у нас сложилось с Азербайджаном в рамках Организации тюркских государств. Мы также готовы поделиться с Азербайджаном своим опытом на пути вступления в ВТО»‎, — уточнил Болат.

Он также отметил, что соглашение о преференциальной торговле между странами имеет решающее значение с точки зрения скорейшего достижения целевых показателей товарооборота.

«В кратчайшие сроки завершим внутренние процессы утверждения Дополнительного протокола о расширении преференциального торгового соглашения‎»‎, — подчеркнул политик.

Участники инвестиционного форума планируют рассмотреть возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, а также подписать инвестиционные соглашения.

Панельные сессии форума посвящены инвестициям, торговле, сельскому хозяйству, оборонной промышленности, «‎зеленой‎» энергетике, оздоровительному туризму и др.