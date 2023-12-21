Число содержащихся под стражей без предъявления обвинений палестинцев достигло исторического максимума на фоне растущей волны израильских рейдов в Газе и на оккупированном Западном берегу. По данным правозащитных групп, с начала конфликта Израиль задержал более 8000 палестинцев.

Правозащитная группа Addameer, поддерживающая палестинских политических заключенных, заявила, что среди задержанных сотни жителей Газы, в том числе 123 женщины. Группа отмечает: истинное число задержанных может быть намного выше — Израиль не раскрывает всю статистику, а большинству арестованных не предъявлены никакие обвинения.

Ранее в этом месяце правозащитная группа «‎Клуб палестинских заключенных‎», которая ведет учет заключенных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, заявила, что в израильских тюрьмах содержится около 7800 палестинских заключенных — это самый высокий показатель за последние 14 лет. Из этих тысяч задержанных 80% содержатся под административным арестом — то есть их задержали на неопределенный срок без предъявления обвинений.

Ранее стало известно, что израильские военные проводят массовые задержания в Газе. В частности, известно, что солдаты заставляют палестинских мужчин, задержанных в Газе, раздеться до нижнего белья. Мужчин увозят в военных грузовиках в неизвестном направлении с завязанными глазами и в наручниках. 19 декабря израильская газета «‎Гаарец‎» сообщила, что сотни мужчин удерживаются на военной базе на юге Израиля. Некоторые из них были убиты при невыясненных обстоятельствах.

Во время короткого перемирия с 24 ноября по 1 декабря Израиль и ХАМАС взаимно обменялись задержанными и заложниками. Большинство освобожденных из израильских тюрем палестинских подростков в возрасте от 14 до 17 лет содержались под стражей и не были признаны виновными в совершении преступлений.

По данным правозащитников, за ту же неделю прекращения огня Израиль арестовал еще 260 палестинцев, что привело к чистому увеличению числа заключенных. Правозащитники подчеркивают: систематическое применение Израилем административного задержания нарушает международное право. Официальные лица Израиля заявили, что эти меры необходимы для защиты населения страны от террористических атак.

Однако наблюдатели и аналитики отмечают: волна арестов не основана на конкретных разведывательных данных, это больше похоже на произвол.

Подавляющее большинство задержанных палестинцев, по подсчетам экспертов, составляют мальчики-подростки и молодые люди. Израильские военные обвиняют их в бросании камней и зажигательных бомб или в связях с боевиками.

Уровень обвинительных приговоров за преступления против безопасности на Западном берегу составляет более 99%, отмечают правозащитные организации.

Задержанные часто не могут прочитать заявления на иврите или другие документы, даже признания, а адвокаты поощряют молодых клиентов признать себя виновными в совершении преступлений, чтобы избежать длительных судебных процессов и задержаний.