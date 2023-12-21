Мустафа Джемилев: условие вступления Украины в ЕС – создание крымскотатарской автономии

Одним из условий вступления Украины в ЕС является создание крымскотатарской автономии. Об этом в эксклюзивном интервью TRT на русском заявил лидер крымских татар и народный депутат Украины Мустафа Джемилев. По его словам, Украина уже приняла «Закон о коренных народах» и ждет согласования Венецианской комиссии «Закона о статусе крымскотатарского народа». #trtнарусском #украина #крым #джемилев #kırımoğlu #автономия #крымскиетатары #арк #закон #конституция #ес #trtrussian