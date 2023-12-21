ПОЛИТИКА
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Мустафа Джемилев: условие вступления Украины в ЕС – создание крымскотатарской автономии
Одним из условий вступления Украины в ЕС является создание крымскотатарской автономии. Об этом в эксклюзивном интервью TRT на русском заявил лидер крымских татар и народный депутат Украины Мустафа Джемилев. По его словам, Украина уже приняла «Закон о коренных народах» и ждет согласования Венецианской комиссии «Закона о статусе крымскотатарского народа». #trtнарусском #украина #крым #джемилев #kırımoğlu #автономия #крымскиетатары #арк #закон #конституция #ес #trtrussian
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21 декабря 2023 г.
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