Высшая независимая избирательная комиссия Ирака представила предварительные результаты выборов в провинциальные советы. Наибольшую интригу с точки зрения доступности электорального процесса представляла провинция Киркук, политическая борьба в которой была традиционной заложницей демографических манипуляций.

Как ранее в этом году отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Киркук является исторической родиной туркмен, «где на протяжении веков мирно жили вместе представители разных культур».

Не стоит забывать, что права Анкары на Мосул и Киркук были четко прописаны в Национальном обете Турции –– документе 1920 года, который определял территориальные вопросы устройства турецкого государства после Первой мировой войны с полным уважением к их демографической специфике. И в демографической структуре Киркука исторически доминировали представители туркменской общины.

Тем не менее, этот факт не мешает другим этническим группам, находившимся в меньшинстве в этом районе, претендовать на доминирование в местных органах управления.

В разговоре с TRT на русском журналист Мустафа Кемаль Йылмаз, базирующийся в Киркуке, обратил внимание на то, что уровень явки по всему Ираку составил 41%, однако если рассматривать эти данные в более узком фокусе, то Киркук представляет собой район с самым высоким уровнем участия во всем Ираке с показателем явки в 65%.

«Однако, когда мы в Киркуке ранжируем уровень участия по национальностям, ситуация меняется», –– делает оговорку журналист. Он сослался на данные независимых социологических центров, согласно которым явка арабского населения в Киркуке находилась на уровне 70-75%, в то время как курды участвовали на уровне 65-70%, а туркмены –– 40-45%. Йылмаз считает, что у низкой явки туркменских избирателей есть объяснение.

«Одной из наиболее распространенных проблем является то, что отпечаток пальца не читается. Перед голосованием карта избирателя и отпечаток пальца должны быть считаны устройством, а избирательный бюллетень должен быть идентифицирован, –– пояснил он. –– Учитывая, что руководство Высшей независимей избирательной комиссии в Киркуке состоит из курдов, мы можем понять, почему эти проблемы остро ощущаются в туркменских регионах».

В день голосования на технические проблемы с доступом туркмен к голосованию обратил внимание глава избирательного отдела Фронта иракских туркмен Джевдет Зюлал, который заявил, что электронные машины не смогли считать отпечатки пальцев у сотен избирателей.

«Особенно с этой проблемой столкнулись избиратели старше 50 лет, что привело к потере сотен голосов», –– сообщил Зюлал.

Опыт предыдущих выборов

Последние выборы в провинциальный совет Киркука состоялись в 2005 году, после активной фазы американского военного вторжения. По результатам этого голосования Высшая независимая избирательная комиссия Ирака выделила для провинции 41 мандат. Их получили 26 представителей курдов, а также 9 туркменских и 6 арабских делегатов. Победа курдских партий, которые приняли участие в гонке в составе «Братского альянса», вызывала тогда много вопросов. Причина скрывалась в демографии.

С 2004 года в Киркук начали прибывать представители курдской диаспоры, которые массово регистрировались для участия в выборах. Это мотивировалось статьей 58 временной конституции Ирака, которая стимулировала возвращение на родину бывших жителей города для «нормализации демографической ситуации».

Однако приток курдских голосов вкупе с тем, что арабские партии Киркука высказывали желание бойкотировать локальные выборы, открывал широкое пространство для установления демографического дисбаланса в управляющих органах этого района.

Занимавший на тот момент пост замначальника генерального штаба Турции генерал Илькер Башбуг отмечал, что сложившаяся на тот момент ситуация создавала фундамент для подрыва общественного доверия к результатам выборов. «Что еще хуже, –– рассуждал тогда военачальник, –– подобное развитие ситуации может угрожать территориальной целостности и политическому единству Ирака и создать огромную проблему для безопасности всего региона. Такие события будут представлять большую угрозу и национальной безопасности Турции».

По оценкам Анкары, приток диаспоры в Киркук, наблюдавшийся в 2004-2005 годах, незадолго до голосования, вышел далеко за конституционные рамки. Турецкий Генштаб на тот момент предупреждал, что некурдское комьюнити Киркука могло единым фронтом выступить против установления контроля над городом со стороны курдов, и это ничего не обещало, кроме столкновений.

После голосования 2005 года ситуация в регионе действительно оказалась накалена, однако заинтересованные стороны не извлекли из этого уроков. Выборы в советы провинций впоследствии в Ираке переносились, в том числе из-за таких проблем, как активность террористов ДАЕШ, а также политическая нестабильность. В 2019 году из-за протестов органы пришлось распустить. Декабрьское голосование могло быть редкой возможностью для туркменской общины.

Спорный электоральный процесс

Курды, набравшие в 2005 году большую часть мандатов при поддержке США, управляли Киркуком в соответствии со своими политическими интересами, игнорируя решения и мнения туркмен и арабов, заявил TRT на русском Сельчук Баджалан, специалист в сфере туркменоведения из Центра ближневосточных исследований (ORSAM).

По словам эксперта, вопросы к организации голосования остаются и по сей день. Он обратил внимание на то, что в ноябре 2023 года коалиция туркменских партий подняла вопрос о проверке списка избирателей, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность голосования в совет провинции и исключить предвыборный курдский «туризм». В дополнение к этому требованию арабский депутат из Киркука Али Хамдани направил в центральные профильные структуры петицию о переносе выборов, апеллируя к той же проблеме.

Баджалан отмечает, что доминирующие политические силы в Киркуке сознательно не выступают за проверку списков избирателей, потому что сохранение статуса-кво, в том числе в демографии электората, «отвечает не только интересам курдов, но и интересам арабов, которые, как говорят, увеличили свое влияние на государственных должностях после 2017 года, когда губернатором Киркука стал араб».

«Не будет ошибкой сказать, что туркменская община станет самой большой жертвой того, что списки избирателей Киркука не проверены комиссиями», –– фиксирует эксперт ORSAM. По его оценкам, еще одним вопросом, который создает проблемы для туркменской общины на нынешних выборах в провинциальные советы, является административная структура местного отделения Высшей независимой избирательной комиссии.

Эксперт полагает, что соответствующая ситуация бросает тень на организацию всего электорального процесса. После выборов в советы провинций в Ираке могут состояться и парламентские выборы, которые также будут иметь значение для этнических групп Киркука. Так что борьба туркменской общины за собственные права еще не завершена.