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Фидан: расизм в ЕС достиг пугающего уровня
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что из сектора Газа эвакуированы 1149 граждан Турции. Работы в этом направлении продолжаются
Фидан: расизм в ЕС достиг пугающего уровня
Глава МИД Турции Хакан Фидан / Others
21 декабря 2023 г.

«Суверенное и независимое палестинское государство должно быть создано как можно скорее», — заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

По его словам, из сектора Газа были эвакуированы 1149 граждан Турции. Необходимые работы в этом направлении продолжаются.

Он также выразил сожаление, что отношение стран Евросоюза к Турции и другим государствам, получившим статус кандидата в ЕС, заметно отличается. «Если ЕС предпримет конкретные шаги по активизации процесса членства Турции, то это создаст новые возможности для обеих сторон», — отметил Фидан.

Вместе с тем, сегодня ЕС переживает множество кризисов, добавил министр: «Расизм, ксенофобия и исламофобия достигли тревожного уровня во всем мире, особенно в европейских странах. Мы возглавляем инициативы по борьбе с этими угрозами на международных платформах».

Хакан Фидан также напомнил о том, что окончательное решение о вступлении Швеции в НАТО будет принимать турецкий парламент: «Вооруженные силы Турции продолжают участвовать в деятельности НАТО. Мы приняли на себя командование Оперативной группой НАТО в Косово. А также активно участвуем в миссиях альянса в Венгрии, Болгарии, Румынии и Ираке».

Тем не менее некоторые страны НАТО в последние годы поддерживают террористические организации ОНС/РПК в Сирии, а ограничения, введенные в отношении Турции в оборонной промышленности, не способствуют безопасности стран альянса.

«Мы не только выражаем это противоречие на каждой платформе, но и объясняем его геостратегические риски и тот факт, что оно вредит безопасности стран НАТО», — сказал Фидан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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