ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В центре Праги произошла стрельба, есть погибшие и раненые
В Карловом университете на площади Яна Палаха неизвестный открыл стрельбу
В центре Праги произошла стрельба, есть погибшие и раненые
В центре Праги произошла стрельба / Others
21 декабря 2023 г.

Полиция Праги сообщила, что открывший стрельбу мужчина «ликвидирован». При этом мэр Праги Богуслав Свобода уточнил, что стрелок покончил с собой. По данным чешских СМИ, стрелок вооружился длинноствольным оружием с оптикой и стрелял с крыши здания университета.

Студенты, которые не имели возможности эвакуироваться, забаррикадировались в аудиториях и библиотеке. Некоторые из них выбрались на улицу через окно и закрепились на внешнем фасаде здания.

«Стрелок ликвидирован. Сейчас все здание эвакуируется», — сообщила местная полиция в сети X (Twitter).

Правоохранительные органы перекрыли территорию вокруг площади Яна Палаха, движение машин и общественного транспорта остановлено. Граждан призвали не выходить на улицу. Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что отменил рабочую программу в Оломоуце и возвращается в Прагу.

Мэр Праги Богуслав Свобода заявил, что случайно оказался в здании, которое находится рядом с философским факультетом. «Полиция нас фактически закрыла здесь, мы не успели покинуть этот район», — цитирует его издание CT24.

«Это трагедия, разворачивающаяся в современном мире», — сказал он, имея в виду многочисленные подобные сообщения из США. «Мы всегда думали, что это нас не касается. Теперь оказывается, что, к сожалению, наш мир тоже меняется».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us