Полиция Праги сообщила, что открывший стрельбу мужчина «ликвидирован». При этом мэр Праги Богуслав Свобода уточнил, что стрелок покончил с собой. По данным чешских СМИ, стрелок вооружился длинноствольным оружием с оптикой и стрелял с крыши здания университета.

Студенты, которые не имели возможности эвакуироваться, забаррикадировались в аудиториях и библиотеке. Некоторые из них выбрались на улицу через окно и закрепились на внешнем фасаде здания.

«Стрелок ликвидирован. Сейчас все здание эвакуируется», — сообщила местная полиция в сети X (Twitter).

Правоохранительные органы перекрыли территорию вокруг площади Яна Палаха, движение машин и общественного транспорта остановлено. Граждан призвали не выходить на улицу. Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что отменил рабочую программу в Оломоуце и возвращается в Прагу.

Мэр Праги Богуслав Свобода заявил, что случайно оказался в здании, которое находится рядом с философским факультетом. «Полиция нас фактически закрыла здесь, мы не успели покинуть этот район», — цитирует его издание CT24.

«Это трагедия, разворачивающаяся в современном мире», — сказал он, имея в виду многочисленные подобные сообщения из США. «Мы всегда думали, что это нас не касается. Теперь оказывается, что, к сожалению, наш мир тоже меняется».