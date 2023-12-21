Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на севере сектора Газа не осталось ни одной функционирующей больницы. «На севере не осталось действующих больниц. Аль-Ахли была последней, но сейчас она функционирует минимально. Клиника все еще лечит пациентов, но не принимает новых», — заявил представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн на пресс-конференции в Женеве.

Из 36 больниц в секторе Газа сегодня частично работают только 9, и все они находятся в южной части региона. «Теперь Аль-Ахли представляет собой только оболочку больницы», — подчеркнул он.

Операционным отделениям не хватает топлива и электроэнергии, в больнице острая нехватка медикаментов и врачей, включая хирургов и других специалистов. Больница Аль-Ахли находится в «хаосе, полностью перегружена и находится в зоне бедствия», подчеркнул представитель ВОЗ.

Не сильно лучше ситуация на юге Газы. Заполняемость больниц достигла 206%, сообщил Пиперкорн.

Как писал TRT на русском, Израильские военные арестовали более 70 медицинских работников больницы Камаля Адвана в Джабалии на севере сектора Газа. Она оставалась последней функционирующей клиникой в этом районе.

«Многие медицинские работники арестованы и увезены в неизвестном направлении, более 70 медицинских работников‎»‎, — заявил доктор Хоссам Абу-Сафия, заведующий педиатрическим отделением клиники.

В заявлении Минздрава Газы говорится, что Израиль задержал более 70 медицинских работников, включая директора больницы доктора Ахмеда Аль-Кахлота.