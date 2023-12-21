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В ООН рассказали о катастрофическом голоде в Газе
По данным международной организации, 576 600 палестинцев в секторе Газе не имеют доступа к еде и голодают
В ООН рассказали о катастрофическом голоде в Газе
Сектор Газа / Others
21 декабря 2023 г.

Взрослое население сектора Газа голодает, чтобы иметь возможность накормить своих детей. Об этом сотрудникам Всемирной продовольственной программы ООН рассказали жители региона, которые вынуждены несколько дней проводить в поисках еды.

«Никто в Газе не застрахован от голода. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как люди умирают», — говорится в заявлении главы ВПП ООН Синди Маккейн. — Гуманитарный доступ необходим немедленно. Больше всего сейчас необходим мир. Мы повторяем свой призыв к гуманитарному прекращению огня. Мир должен объединиться, чтобы спасти жизни».

Израильская армия наносит удары по жилым домам, больницам, школам, мечетям, бомбит рынки и пекарни, уничтожает источники с пресной водой, писал ранее TRT на русском. В сектор Газа поступает ограниченный объем гуманитарной помощи, но его точно не хватает на все население палестинского эксклава. Местные жители рассказали о том, как они выживают под израильскими атаками.

Хасунэ Искафи живет в районе Шуджайе в секторе Газа. У него есть жена и маленькая дочь. «Я искал еду среди развалин домов, подвергшихся бомбардировке. Я рисковал своей жизнью, чтобы найти что-нибудь поесть, чтобы утолить голод моей маленькой дочери и моей семьи, но смог найти только 3 куска печенья», — рассказал он. Он подтвердил, что многие люди в секторе Газа сегодня находится в аналогичной ситуации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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