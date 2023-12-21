Взрослое население сектора Газа голодает, чтобы иметь возможность накормить своих детей. Об этом сотрудникам Всемирной продовольственной программы ООН рассказали жители региона, которые вынуждены несколько дней проводить в поисках еды.

«Никто в Газе не застрахован от голода. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как люди умирают», — говорится в заявлении главы ВПП ООН Синди Маккейн. — Гуманитарный доступ необходим немедленно. Больше всего сейчас необходим мир. Мы повторяем свой призыв к гуманитарному прекращению огня. Мир должен объединиться, чтобы спасти жизни».

Израильская армия наносит удары по жилым домам, больницам, школам, мечетям, бомбит рынки и пекарни, уничтожает источники с пресной водой, писал ранее TRT на русском. В сектор Газа поступает ограниченный объем гуманитарной помощи, но его точно не хватает на все население палестинского эксклава. Местные жители рассказали о том, как они выживают под израильскими атаками.

Хасунэ Искафи живет в районе Шуджайе в секторе Газа. У него есть жена и маленькая дочь. «Я искал еду среди развалин домов, подвергшихся бомбардировке. Я рисковал своей жизнью, чтобы найти что-нибудь поесть, чтобы утолить голод моей маленькой дочери и моей семьи, но смог найти только 3 куска печенья», — рассказал он. Он подтвердил, что многие люди в секторе Газа сегодня находится в аналогичной ситуации.