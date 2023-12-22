Палестинские дети борются за жизнь в реанимации больницы Хан-Юнуса

В реанимационном отделении больницы Аль-Насер находятся палестинские дети, получившие сложные ранения в результате жесточайших бомбардировок Израиля. Этот госпиталь в Хан-Юнусе – единственная больница во всей Газе, которая полностью функционирует. Остальные были разрушены либо получили повреждения. По последним данным, в результате израильской агрессии погибли около 20 тыс. палестинцев, в основном женщины и дети. #trtнарусском #палестина #дети #палестинскедети #реанимация #больница #агрессия #израиль #атакаизраиля #trtrussian