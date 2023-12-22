ПОЛИТИКА
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Как жители разрушенного Лимана согреваются этой зимой?
В&nbsp;разрушенном войной Лимане на востоке Украины люди, чтобы согреться, этой зимой жгут в своих квартирах дрова. В городе, где до российского вторжение проживало 20 тыс. человек, сейчас остаются чуть больше 5 тыс. жителей. Они не собираются покидать свои дома несмотря на то, что большая часть инфраструктуры города разрушена. #trtнарусском #укранина #зима #лиман #россия #война #холоднаязима #снег #холод #мороз #дрова #украинцы #trtrussian
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22 декабря 2023 г.
Истории
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