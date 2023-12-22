ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль убивает почти по 200 человек в Газе ежедневно
Всего с 7 октября убиты 20 057 палестинцев. Израильские военные атакуют больницы, мечети, школы и даже лагеря для беженцев
Израиль убивает почти по 200 человек в Газе ежедневно
Сектор Газа / Others
22 декабря 2023 г.

За последние 48 часов израильские военные убили 390 палестинцев, около 734 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает министерство здравоохранения сектора Газа. По данным ведомства, всего с 7 октября количество убитых возросло до 20 057 человек. Под завалами продолжают оставаться тысячи погибших.

Израильские военные планомерно уничтожают гражданскую инфраструктуру: больницы и учебные заведения, где находят убежище мирные жители сектора Газа. В регион поступает гуманитарная помощь, но ее явно недостаточно для населения. Многие палестинцы голодают и не имеют доступа к чистой питьевой воде, что подтверждают представители международных правозащитных организаций.

Более того, продолжаются рейды израильской полиции на оккупированные территории: Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. На этих территориях с 7 октября были убиты 304 человека, в израильских тюрьмах находятся тысячи палестинцев, которым не предъявляют никаких обвинений.

На фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа и огромного количества жертв среди мирных палестинцев, Германия наращивает экспорт оружия в Израиль. Как писал TRT на русском, правительство страны разрешило экспорт на 303 млн евро по итогам первых 10 месяцев текущего года. Это почти в 10 раз больше, чем за весь 2022 год.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us