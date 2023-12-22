За последние 48 часов израильские военные убили 390 палестинцев, около 734 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает министерство здравоохранения сектора Газа. По данным ведомства, всего с 7 октября количество убитых возросло до 20 057 человек. Под завалами продолжают оставаться тысячи погибших.

Израильские военные планомерно уничтожают гражданскую инфраструктуру: больницы и учебные заведения, где находят убежище мирные жители сектора Газа. В регион поступает гуманитарная помощь, но ее явно недостаточно для населения. Многие палестинцы голодают и не имеют доступа к чистой питьевой воде, что подтверждают представители международных правозащитных организаций.

Более того, продолжаются рейды израильской полиции на оккупированные территории: Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. На этих территориях с 7 октября были убиты 304 человека, в израильских тюрьмах находятся тысячи палестинцев, которым не предъявляют никаких обвинений.

На фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа и огромного количества жертв среди мирных палестинцев, Германия наращивает экспорт оружия в Израиль. Как писал TRT на русском, правительство страны разрешило экспорт на 303 млн евро по итогам первых 10 месяцев текущего года. Это почти в 10 раз больше, чем за весь 2022 год.