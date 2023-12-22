Посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана после заявления сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», писателя Захара Прилепина о присоединении новых территорий, «откуда едут к нам гастарбайтеры».

В сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Узбекистана подчеркивается, что заявление Прилепина о присоединении Узбекистана к России, которое он озвучил на конференции в пресс-центре «Россия сегодня», вызывают глубокую озабоченность и не соответствуют «духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества» между двумя странами.

«Подобные заявления, при этом широко распространенные в российских СМИ, носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшиеся исторически дружественные отношения между нашими народами», — указано в сообщении.

Ранее Прилепин сказал: «Я стою искренне за то, чтобы территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, просто присоединять и на месте их обучать русскому языку». Он добавил, что «не шутит» и намерен «и далее продвигать тему дезавуирования документации о распаде СССР».

В самой «Справедливой России – За правду» заверяют, что не слышали ранее о такой позиции Прилепина. «Сергей Миронов (лидер партии, — прим. ред) не слышал такого заявления и не знает ничего о такой позиции. Скорее всего речь идет о какой-то неправильной интерпретации», — сообщили журналистам в пресс-службе.

На заявление политика также отреагировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что подобные высказывания являются личным мнением Прилепина и даже отдаленно не отражают официальную позицию Кремля.

«Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.