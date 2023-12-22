В последнее время этот регион привлекает политиков из западных стран. Однако для Британии он был интересен еще со времен Большой игры в XIX веке.

Взялись за старое

Термин «Большая игра» появился в начале XIX века из-за геополитического соперничества между Британской и Российской империями в Южной и Центральной Азии. В обиход его ввел британский офицер, разведчик и дипломат Артур Коннолли. В дальнейшем это соперничество переросло в постоянное противостояние двух систем, мышлений и моделей развития.

Переплетение политических интриг напоминало партию игры со сложными и непонятными правилами, происходившими на доске размером с полматерика. Борьбу за влияние в Азии и сейчас нередко называют новой Большой игрой, правила которой так и не поменялись за последние столетия.

В ноябре Лондон вновь обратил внимание на этот регион. Комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента опубликовал доклад под названием «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии», однако СМИ о нем узнало лишь в середине декабря.

Авторы публикации сетуют на то, что у Лондона по сути нет стратегии в регионе Центральной Азии и дают рекомендации, как это можно исправить. Всего в документе восемь глав. Их суть сводится к тому, что британские власти должны уделять больше внимания региону, «быть амбициознее и смелее в вопросах регионального сотрудничества, торговли, прав человека, культурных обменов». Отмечается, что более активное участие Британии в Центральной Азии должно «рассматриваться в качестве геополитического императива».

В тексте подробно описаны особенности каждой из стран региона — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также отмечается, что в регионе происходит активное усиление России и Китая, которому необходимо противостоять.

Делать это планируют, в том числе и с помощью дипломатии. В частности, на 2024 год запланирована встреча на высшем уровне представителей британских властей и их коллег из стран Центральной Азии. Помимо этого, при британских посольствах в регионе расположены офисы Министерства международного развития, через которые Лондон работает с гражданских обществом в этих странах.

Политику мягкой силы Соединенное королевство осуществляет через Британский совет, финансируя программы Creative Spark и Creative Central Asia. Их партнерами выступают 60 университетов, а участниками стали уже 65 тыс. человек. Также в регионе действует программа Chevening, по которой молодые политики из стран Центральной Азии учатся в Британии, а потом занимают ключевые посты на родине.

К 2025 году их число планируется довести до 40 человек. В документе также отмечается необходимость гарантий того, финансовые услуги королевства «не будут использованы для незаконных финансовых потоков» из региона.

Зачастили с визитами

В последние несколько лет обострился интерес Вашингтона и Брюсселя к центральноазиатским странам. В этом году в регион дважды приезжал помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, с коллегами встречалась заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, госсекретарь США Энтони Блинкен участвовал во встрече глав МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Три раза в этом году приезжал спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан. Стороны обычно обсуждают вопросы сотрудничества в сферах экономики, энергетики, безопасности и экологии. Помимо этого, в сентябре на 78-й сессии Генассамблеи ООН с лидерами стран ЦА встречался американский президент Джозеф Байден.

Переговоры проходили в рамках формата «С5+1» — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США. Встреча стала первым саммитом с участием американского лидера. До этого последние восемь лет переговоры проходили на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Многовекторная политика

Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев в разговоре с TRT на русском также подтвердил, что активность западных стран в регионе в последнее время действительно повышается. Он отметил, что встречи высокопоставленных американских и европейских политиков и дипломатов лишь подтверждают это.

Он также пояснил, что там в целом нет чисто региональных проектов. «Российские и китайские инициативы скорее двусторонние или трехсторонние. Страны региона в целом больше делают ставку на двусторонние контакты», — полагает он. Политолог особо подчеркнул, что все страны ЦА придерживаются многовекторной политики, развивая отношения с разными государствами, стараясь не отдавать при этом предпочтения какому-нибудь одному государству.

Схожей позиции придерживается и президент общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев. «Усиливается внимание к этому региону», — отметил специалист в беседе с TRT на русском. По его словам, как Казахстан, так и другие государства центральноазиатского региона заинтересованы в зарубежных инвестициях. Экперт подчеркнул, что Вашингтон довольно много инвестировал в том числе в энергетическую сферу Казахстана.