ПОЛИТИКА
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Украинскую столицу атаковали дронами-камикадзе
В Киеве в результате атаки дронами-камикадзе «Shahed 136» повреждены несколько жилых домов в разных районах столицы. По предварительным данным, есть двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, один из них госпитализирован. Украинские ПВО сообщили, что сбили 24 из 28 «Shahed 136». Это уже третья атака дронами за 6 дней. #trtнарусском #украина #дроны #киев #shahed #шахед #атакадронов #атака #война #trtrussian
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22 декабря 2023 г.
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