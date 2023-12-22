Украинскую столицу атаковали дронами-камикадзе

В Киеве в результате атаки дронами-камикадзе «Shahed 136» повреждены несколько жилых домов в разных районах столицы. По предварительным данным, есть двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, один из них госпитализирован. Украинские ПВО сообщили, что сбили 24 из 28 «Shahed 136». Это уже третья атака дронами за 6 дней. #trtнарусском #украина #дроны #киев #shahed #шахед #атакадронов #атака #война #trtrussian