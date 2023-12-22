В Пекине состоялась встреча министра промышленности и технологий Турции Мехмета Фатиха Каджыра, а также министра науки и технологий КНР Инь Хэджуна и министра промышленности и информационных технологий Цзинь Чжуанлуна. Стороны обсудили возможности сотрудничества в области инновационных технологий.

Как рассказал агентству «Анадолу» Каджыр, одной из ключевых тем, которую обсудили министры, стали китайские инвестиции в турецкие электромобили и аккумуляторы. Он подчеркнул, что в Пекине внимательно следят за прогрессом страны в этой области и позитивно оценивают уровень промышленного и технологического потенциала Турции.

«Мы оценили пути сотрудничества с китайскими компаниями для инвестирования в нашу страну в предстоящий период», — поделился министр. Он добавил, что намерен «превратить Турцию в производственную базу по созданию электромобилей и аккумуляторов к ним». Автомобиль турецкого производство Togg — доказательство успешной работы страны в этом направлении.

Технологии возобновляемых источников энергии

Каджыр отметил, что технологии ВИЭ — потенциальная область турецко-китайского сотрудничества. Турция занимает первое место в Европе и четвертое в мире по производству солнечной энергии, а также входит в пятерку лидирующих стран по выработке ветровой электроэнергии.

Министр обратил внимание, что Китай является лидером по изготовлению солнечных панелей: «Мы верим, что сможем и дальше развивать наши возможности в области технологий ВИЭ посредством совместных проектов».

Еще одно потенциальное направление для сотрудничества — атомная энергетика. В турецком Мерсине строится АЭС «Аккую» и ожидается, что в скором времени она будет введена в эксплуатацию. В это же время Китай стал первым государством, которое построило АЭС четвертого поколения. Объект «Шидаовань» с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором (ВГР) расположен в восточной провинции Шаньдун.

Также, по словам Каджыра, министры обсудили сотрудничество в разработке высокоскоростных поездов, совместные проекты в области здравоохранения и производства вакцин.