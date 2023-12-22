Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров 21 декабря провел в Баку встречу с министром торговли Турции Омером Болатом.

«На встрече мы выразили удовлетворение динамичным развитием экономического сотрудничества Азербайджана и Турции, ростом взаимного торгового оборота более чем на 50% за последние два года, успешным инвестиционным сотрудничеством», — заявил Джаббаров.

Товарооборот с начала года превысил $7,2 млрд — это на 33% больше прошлогодних показателей.

Министр также подчеркнул: с 1995 года Азербайджан инвестировал в турецкую экономику $19,9 млрд. Турция занимает первое место по объему инвестиций Азербайджана за рубеж, уточнил политик.

Он отметил: две страны продолжат расширение портфеля экономического сотрудничества, а также будут и дальше использовать имеющийся потенциал для достижения новых целей.

Кроме того, как отметил Джаббаров, Анкара и Баку планируют совместно восстановить пять малых ГЭС на освобожденных территориях в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что турецкие бизнесмены создали в Азербайджане около 5700 компаний, а азербайджанские — 2800 компаний в Турции.

«Азербайджанские компании в нашей стране работают в самых разных областях, таких как обработка, строительство, образование, недвижимость, здравоохранение, оптовая и розничная торговля, логистика и добыча полезных ископаемых», — подчеркнул министр торговли Турции.