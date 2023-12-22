Части территории Украины находятся под оккупацией, сможет ли Киев стать частью Евросоюза с такими территориальными проблемами. С таким вопросом к Брюсселю обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В середине декабря Еврокомиссия одобрила начало переговоров о членстве Украины в блоке, однако Венгрия раскритиковала это решение. Орбан заявил, что намерен помешать Брюсселю «совершить ужасную ошибку».

По его словам, Украина еще не находится в подходящем для вступления в союз состоянии, а намерение ЕС имеет под собой «политические причины». Политик покинул заседание Еврокомиссии, где проходило голосование по вопросу о переговорах с Украиной.

Орбан уточнил: Украина не готова к вступлению в Евросоюз в первую очередь из-за территориальных проблем. Премьер также подчеркнул, что принять Украину в ЕС без одобрения венгерского парламента нельзя. По оценке венгерского премьера, прием Киев в Евросоюз обойдется блоку в €150–190 млрд, при этом финансировать это Брюссель будет за счет остальных 27 стран блока.