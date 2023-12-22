Израиль нанес удары как минимум по трем районам на юге Газы, куда он приказал эвакуировать мирных жителей.

1 декабря армия Израиля опубликовала карту Газы, разделенную на 623 пронумерованных блока. На ней были обозначены районы, по которым военные неизбежно нанесут удары, и районы, куда гражданским лицам следует эвакуироваться. Доступ к этой карте можно было получить через QR-код, напечатанный на листовках, которые Израиль сбрасывал в Хан-Юнусе.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выразило обеспокоенность по поводу доступности карты для жителей Газы, учитывая перебои в подаче электроэнергии и телекоммуникаций.

Данные глобального интернет-монитора NetBlocks показывают, что в периоды, когда ЦАХАЛ отдавал приказы об эвакуации, сетевое подключение в провинции Рафах составляло менее одной пятой от пикового уровня. В провинции Хан-Юнус бывали случаи, когда связь была равна нулю.

«Непонятно, как жители Газы смогут получить доступ к карте без электричества и в условиях периодических отключений телекоммуникаций», — говорится в сообщении УКГВ ООН.

«‎Безопасная зона‎» стала ловушкой

ЦАХАЛ описывал карту как «безопасный способ сохранить вашу безопасность, вашу жизнь и жизни ваших семей».

Однако анализ CNN показал, что инструкции ЦАХАЛ были неточными и запутанными. Сообщения от израильских военных были противоречивыми. Часто Израиль направлял жителей в район, по которому позже наносил авиаудар.

В течение трех дней после публикации призыва об эвакуации в безопасные зоны Израиль нанес три авиаудара по местам в Рафахе. В результате удара по меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения.

4 декабря Израиль нанес удар по общественной водонапорной башне менее чем в 400 метрах от дома семьи Аль-Джаззар. Как именно башня служила каким-либо военным целям, в израильской армии не уточнили. Без питьевой воды остались несколько сотен жителей предместий Рафаха.

В ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары по этим районам после того, как «по данным разведки, эти места стали убежищами для командиров бригады Рафах ХАМАС». В израильской армии подчеркнули, что будут наносить удар по объектам ХАМАС, где бы они ни находились в Газе. То есть военные подтвердили, что нанесли удар по местам эвакуации мирных жителей.