Согласно новому отчету Human Right Watch (HRW), Meta занимается «системной и глобальной» цензурой любого пропалестинского контента в соцсетях с момента начала войны Израиля и Газы.

Организация задокументировала и рассмотрела более тысячи случаев удаления контента, а также временной или постоянной блокировки учетных записей в Facebook и Instagram. Правозащитники пришли к выводу, что Meta включила в цензурный фильтр любой контент в поддержку Палестины.

Меры цензуры включают удаление постов без согласия пользователя, блокировку видео и комментариев; ограничение способности пользователей взаимодействовать с другими сообщениями; и «теневой бан», когда видимость и охват материала пользователя значительно снижаются, отмечает HRW.

По данным организации, цензура затронула более 60 стран, в основном она касается публикаций на английском языке. Большинство снятых или заблокированных публикаций — призывы к перемирию, «мирная поддержка Палестины, выраженная разнообразными способами». В отчете говорится, что даже собственные посты HRW, показывающие примеры онлайн-цензуры Meta, были помечены как спам.

Meta признала, что автоматизированный фильтр контента иногда допускает ошибки, которые «разочаровывают» людей. Однако компания уточнила, что «утверждение, якобы Meta намеренно и системно подавляет конкретный голос, ложно‎»‎.

Это второй раз в этом месяце, когда Meta попала в скандал из-за замалчивания пропалестинских голосов. На прошлой неделе сенатор Конгресса США Элизабет Уоррен написала соучредителям и генеральному директору Meta Марку Цукербергу, требуя объяснить, почему сотни пользователей соцсетей попали в «‎теневой бан»‎ за их пропалестинские посты.

Пользователи продуктов Meta неоднократно отмечали: компания ведет себя крайне предвзято в пользу произраильского контента и снижает в выдаче пропалестинские посты.