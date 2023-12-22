В Лондоне почтили память жертв «Кровавого Рождества»

В 60-ую годовщину «Кровавого Рождества» перед офисом Высшей комиссии греков-киприотов в Лондоне провели акцию памяти жертв резни. В 1963 году на Кипре в канун Рождества террористическая группировка греков-киприотов ЭОКА убила более 370 турок-киприотов и вынудила переселиться еще 25 000 - 30 000 человек. #trtнарусском #кипр #кровавоерождество #трск #туркикиприоты #грекикиприоты #эока #черноерождество #лондон #великобритания #память #акция #нападение #trtrussian