Внешнеполитическое ведомство Азербайджана решительно отвергает необоснованные обвинения со стороны Евросоюза в том, что страна якобы задерживает журналистов и политических активистов.

«Подобные необоснованные и предвзятые заявления рассматриваются как попытка подорвать независимость судебной власти Азербайджана. Участие в ходе расследования недопустимо, а вмешательство в судебное разбирательство противоречит принципу верховенства права, который является основополагающим принципом правового государства», — говорится в заявлении на сайте МИД страны.

Пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде выразил сожаление из-за систематического безразличия европейских стран к нарушениям фундаментальных прав и свобод человека в Армении. По его словам, в армянских тюрьмах умирают политические заключенные, в стране притесняют оппозиционных политиков и членов их семей.

«Вместо того, чтобы выдвигать такие необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, мы призываем Евросоюз сконцентрироваться на нарушениях прав человека в странах-членах ЕС. ЕС еще предстоит должным образом расследовать и адекватно прокомментировать факты, связанные со смертью 12 протестующих «желтых жилетов» во Франции, ростом случаев взяточничества и коррупции внутри институтов ЕС, исламофобии и нападений на мусульман», — подчеркнул Гаджизаде.

В Баку рассматривают подобные высказывания со стороны ЕС как вмешательство во внутренние дела Азербайджана: «Эти необоснованные обвинения ставят под угрозу перспективы сотрудничества Азербайджана и ЕС».