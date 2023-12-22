Белый дом мог бы использовать свои развернутые в регионе Ближнего Востока военные возможности, чтобы контролировать сектор Газа. С такой идеей в профильном журнале Breaking Defense выступил Джонатан Лорд, директор Ближневосточной оборонной программы в Центре новой американской безопасности (CNAS).

Он обратил внимание на то, что после начала израильского вторжения администрация президента Джо Байдена уже санкционировала развертывание в регионе Батаанской десантной группы и 26-го экспедиционного отряда морской пехоты. В этой связи, уверен исследователь, США могли бы задействовать уже направленные войска в прибрежном районе аль-Маваси, который был насильственно превращен Израилем в «эвакуационную зону» для тысяч перемещенных палестинцев.

Согласно оценкам Лорда, аль-Маваси необходим, чтобы «создать плацдарм» и «в координации с армией Израиля расширить масштаб и мощность гуманитарной зоны». Исследователь беззастенчиво называет это «операцией по стабилизации» в оккупированном секторе Газа. Вместе с тем Лорд обращает внимание на то, что Байден неоднократно подвергался критике за беспорядочный вывод войск из зоны оперативного внимания Центрального командования (ЦЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США.

Он привел в пример хаотичную эвакуацию международного контингента из Афганистана в 2021 году. «Обстоятельства совершенно разные. Байден не видел стратегического конца Афганистану, но он уже сформулировал стратегическое окончание нынешней войны в Газе», –– попытался аргументировать в своем анализе Лорд.

Вероятно, инициатива, предложенная экспертом CNAS, стала заочным ответом на заявление Белого дома, который еще в начале ноября заметил, что США не собираются размещать свои войска в Газе для какой-либо «миротворческой роли» в перспективе. «Ни сейчас, ни в будущем нет никаких планов или намерений размещать американские войска в секторе Газа», — проинформировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, контр-адмирал Джон Кирби.

Имидж оккупантов

Критики считают, что в случае ввода контингента в сектор Газа американская сторона понесет более существенный репутационный урон, чем тот, который она уже ощутила на международной арене из-за интенсификации поставок вооружений Израилю с 7 октября и безусловной дипломатической поддержки правительству Нетаньяху.

Как отмечает издание Responsible Statecraft, американская оккупация Газы только усугубит положение палестинского населения и усилит его враждебность по отношению к Вашингтону «Силы стабилизации под руководством США будут оккупантами и будут восприниматься как таковые. Их присутствие, скорее всего, вызовет сопротивление», –– констатирует Responsible Statecraft.

По оценкам авторов издания, военная миссия в эксклаве сделает американские войска «заложниками несерьезного мирного процесса». «Это просто загонит США в еще одно бессрочное развертывание, не имеющее ничего общего с безопасностью США.

Кроме того, США необходимо искать способы сократить свое общее военное присутствие в регионе, а не искать оправдания для запуска новых миссий», –– обращает внимание Responsible Statecraft. Отдельно издание подчеркивает, что администрация Байдена не раз делала выбор в пользу израильского правительства вопреки здравому смыслу, и поэтому она не пользуется доверием как беспристрастный внешний игрок. «Являясь основным фактором, способствующим войне, США потеряли всякую добрую волю и доверие в регионе в более широком смысле», –– фиксирует Responsible Statecraft.

Вместе с тем стоит заметить, что американская оккупация Газы вызвала бы сопротивление и у общественного мнения в США. Опубликованный в конце ноября опрос Института Рейгана продемонстрировал, что только 31% американцев считает, что Ближний Восток — это то место, где должны быть развернуты американские сухопутные силы.

Это слишком небольшой процент, чтобы направлять в регион очередную миссию. Тем более, в сектор Газа, который и без того находится в израильской оккупации. «Общественное мнение таково, что Соединенные Штаты уже являются частью этой военной кампании, — заявил журналу Time Майкл Ханна, директор программ США в Международной кризисной группе.