Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом выразил поддержку палестинскому народу в достижении его цели по созданию собственного независимого государства. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA по итогам переговоров двух лидеров.

«Президент Путин подчеркнул поддержку Россией палестинского народа, чтобы он мог обрести свободу и независимость в своем независимом палестинском государстве в соответствии с международной легитимностью», — указывается в заявлении.

Президент России также обратил внимание на важность установления режима прекращения огня в Газе, доставки помощи в регион и реализации политического решения.

Путин заявил, что продолжаются усилия по созданию в ближайшее время российского полевого госпиталя в Газе.

В свою очередь, Аббас подчеркнул необходимость полного и немедленного прекращения огня, чтобы остановить израильскую агрессию против палестинского народа и спасти мирных жителей от смерти и разрушения, геноцидной войны и бомбардировок, которые Израиль ведет в секторе Газа.

Аббас подчеркнул «необходимость получения Государством Палестина полноправного членства в Организации Объединенных Наций, проведения международной мирной конференции для реализации политического решения в конкретный срок и при международных гарантиях, включая создание палестинского государства», указывается в заявлении.

Палестинский лидер высказался за обязательность «формирования [палестинского] правительства, которое возьмет на себя ответственность за выполнение обязанностей на Западном берегу реки Иордан, в том числе в Иерусалиме, а также в секторе Газа».

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.