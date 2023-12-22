Зависимость Турции от импорта энергоресурсов в 2022 году сократилась до 67,8 процентов. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарлсан Байрактар.

По его словам, для успешного и устойчивого энергетического перехода миру необходимо около 6 трлн долларов в год. Министр также отметил, что успешная энергетическая трансформация возможна посредством реализации разумной политики энергетической трансформации.

«Это преобразование должно быть рациональным. Трансформация должна быть более гибкой, более чувствительной и более инклюзивной. Энергетическая трансформация должна быть цифровой», — подчеркнул он;

«В этом отношении Турция формирует свою энергетическую политику в соответствии с целью достижения нулевых выбросов к 2053 году, не ставя при этом под угрозу безопасность поставок, способствуя диверсификации глобальных поставок и снижая свою зависимость от импорта энергоресурсов», — добавил Байрактар.

Он привлек внимание к тому, что параллельно росту экономики Турции растет и потребность в энергоресурсах. По словам министра, очень важно, что зависимость Турции от импорта энергоресурсов опустилась ниже уровня 70 процентов, но впереди еще долгий путь.

В планах Турции в ближайшие 30 лет свести к нулю зависимость от других стран и добиться полного импортозамещения в энергосекторе, подчеркнул Байрактар.

По словам главы Минэнерго, в следующем месяце в Турции намерены объявить о Национальном плане действий по энергоэффективности на 2024–2030 годы. «В рамках плана Турция сократит выбросы углекислого газа на 100 миллионов тонн», — сказал он.