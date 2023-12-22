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«Репортеры без границ» подали иск на Израиль за убитых журналистов
Иск подан в Международный уголовный суд в связи с гибелью в Газе от израильских атак сотрудников различных СМИ
«Репортеры без границ» подали иск на Израиль за убитых журналистов
Фото: AA / Others
22 декабря 2023 г.

Базирующаяся в Париже неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) заявила, что подала иск в Международный уголовный суд (МУС) по поводу семи палестинских журналистов, убитых в секторе Газа с 22 октября по 15 декабря. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает агентство Анадолу.

«RSF призвала прокурора МУС (Карима Хана) расследовать все случаи смерти палестинских журналистов, убитых израильскими военными с 7 октября, общее число которых на данный момент составляет 66», — говорится в заявлении.

«У RSF есть разумные основания полагать, что журналисты, упомянутые в этой жалобе, стали жертвами нападений, приравниваемых к военным преступлениям», — заявили в организации.

В некоммерческой организации заявили, что «журналисты могли стать преднамеренными мишенями как журналисты», поэтому она описывает эти смерти как «умышленные убийства гражданских лиц».

Как писал TRT на русском, жертвами израильских атак сектора Газа с начала октября стали 20 тысяч человек, из них восемь тысяч — дети. Кроме того, более 52 тысяч получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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