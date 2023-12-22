ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
На стадионе в Ханкенди впервые за 30 лет сыграли азербайджанские футбольные команды
В освобожденном от армянской оккупации Ханкенди впервые за 30 лет провели футбольный матч между азербайджанскими командами. В четвертьфинале Кубка Азербайджана сыграли ФК «Карабах» и Центральный армейский спортивный клуб (ЦСКА). Открыл игру президент Азербайджана Ильхам Алиев. #trtнарусском #ханкенди #футбол #азербайджан #алиев #карабах #цска #trtrussian
mnnmn,m / Others
22 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us