На стадионе в Ханкенди впервые за 30 лет сыграли азербайджанские футбольные команды

В освобожденном от армянской оккупации Ханкенди впервые за 30 лет провели футбольный матч между азербайджанскими командами. В четвертьфинале Кубка Азербайджана сыграли ФК «Карабах» и Центральный армейский спортивный клуб (ЦСКА). Открыл игру президент Азербайджана Ильхам Алиев. #trtнарусском #ханкенди #футбол #азербайджан #алиев #карабах #цска #trtrussian