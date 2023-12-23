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ВС Израиля убили еще двух членов «Хезболлы» на ливано-израильской границе
Общие потери «Хезболлы» в ходе столкновений на ливано-израильской границе достигли 123
ВС Израиля убили еще двух членов «Хезболлы» на ливано-израильской границе
Фото: AA / Others
23 декабря 2023 г.

Ливанское движение «Хезболла» потеряло еще двух своих членов в результате столкновений с израильской армией в приграничном районе на юге Ливана. Об этом со ссылкой на заявление движения сообщает агентство Анадолу.

Согласно информации, предоставленной «Хезболлой», погибли Хасан Абдуннеби Тилейс и Али Хусейн Харб.

Таким образом, потери «Хезболлы» в ходе столкновений на ливано-израильской границе с 8 октября достигли 123 человек.

Столкновения между движением «Хезболла» и войсками израильской армии на границе продолжаются с 8 октября. Потери в армии Израиля составляют семь человек. Кроме того, в результате продолжающихся столкновений погибли 26 мирных жителей со стороны Ливана и пять – с Израиля.

Как писал TRT на русском, израильская армия выжигает густые лесные районы на юге Ливана, поскольку члены «Хезболлы» легко маскируются в лесистой местности, что затрудняет Израилю нанесение точных ударов по силам организации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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