Ливанское движение «Хезболла» потеряло еще двух своих членов в результате столкновений с израильской армией в приграничном районе на юге Ливана. Об этом со ссылкой на заявление движения сообщает агентство Анадолу.

Согласно информации, предоставленной «Хезболлой», погибли Хасан Абдуннеби Тилейс и Али Хусейн Харб.

Таким образом, потери «Хезболлы» в ходе столкновений на ливано-израильской границе с 8 октября достигли 123 человек.

Столкновения между движением «Хезболла» и войсками израильской армии на границе продолжаются с 8 октября. Потери в армии Израиля составляют семь человек. Кроме того, в результате продолжающихся столкновений погибли 26 мирных жителей со стороны Ливана и пять – с Израиля.

Как писал TRT на русском, израильская армия выжигает густые лесные районы на юге Ливана, поскольку члены «Хезболлы» легко маскируются в лесистой местности, что затрудняет Израилю нанесение точных ударов по силам организации.