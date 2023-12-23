Последняя работа британского художника Бэнкси в Южном Лондоне, призывающая к прекращению огня в секторе Газа, была украдена менее чем через час после того, как художник подтвердил свое авторство, сообщает агентство Анадолу.

Известный стрит-арт художник изобразил три американских беспилотника Predator на уличном указателе с надписью STOP. Такие БПЛА активно использовались в конфликтах на Ближнем Востоке, включая войны в Афганистане, Ираке, Йемене, Сирии и конфликт в Палестине.

Бэнкси подтвердил свое авторство работы в своих социальных сетях. Примерно через час после этого двое преступников подъехали к указателю на мотоцикле. Один из них на глазах прохожих с помощью плоскогубцев снял дорожный знак, после чего злоумышленники скрылись, не встретив никакого сопротивления.

Полиция Лондона ведет расследование происшествия.

Презентация нового произведения Бэнкси совпала с усилением напряженности вокруг израильско-палестинского конфликта. Как писал TRT на русском, жертвами израильских атак сектора Газа с начала октября стали более 20 тысяч человек, из них восемь тысяч — дети. Кроме того, более 52 тысяч получили ранения.