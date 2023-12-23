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Эрдоган: жителей 1,5 млн домов Стамбула переселят в рамках реновации
Цель в том, чтобы переселить в течение пяти лет жителей домов, которые считаются опасными для проживания в случае землетрясения, отметил президент Турции
Эрдоган: жителей 1,5 млн домов Стамбула переселят в рамках реновации
Фото: AA / Others
23 декабря 2023 г.

Власти Турции в течение пяти лет планируют переселить жителей 1,5 млн домов Стамбула в рамках программы реновации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на презентации дорожной карты реновации жилищного фонда 16-миллионного мегаполиса.

По его словам, в первоочередном порядке будут возведены 600 тыс. сейсмостойких домов.

«В Стамбуле насчитывается порядка 7,5 млн строений, в том числе 6 млн жилых домов, 600 тыс. из них должны в первоочередном порядке попасть под реновацию. Наша цель — переселить в течение пяти лет жителей 1,5 млн домов, которые считаются опасными для проживания», — сказал Эрдоган.

К разработке плана строительства сейсмостойкого жилья в специально выделенных районах турецкие власти приступили после разрушительных февральских землетрясений на юго-востоке страны. Сейсмологи постоянно предупреждают о возможности землетрясения в районе Стамбула.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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