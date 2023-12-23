В результате ударов Израиля по сектору Газа погиб еще один журналист. Об этом со ссылкой на данные правительства Газы сообщает агентство Анадолу.

В заявлении пресс-службы правительства Газы говорится, что палестинский журналист Мухаммад Абу Хувайди погиб в результате нападения, совершенного израильской армией в районе Аль-Шукайя на востоке города Газа.

Таким образом, общее число журналистов, погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с 7 октября, возросло до 100.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства сектора, Израиль «намеренно убивает журналистов в Газе, чтобы заставить замолчать палестинскую сторону, скрыть факты и не допустить, чтобы новости и информация дошли до общественности региона и мира».

Как писал TRT на русском, жертвами израильских атак сектора Газа с начала октября стали более 20 тысяч человек, из них восемь тысяч — дети. Кроме того, более 52 тысяч получили ранения.