Жена президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Эмине Эрдоган, опубликовала послание с соболезнования близким солдат, погибших от рук террористов РПК на севере Ирака.

«Печальные новости, которые приходили одна за другой, разбили наши сердца. Да помилует Бог наших солдат-мучеников, терпения их семьям, и желаю скорейшего выздоровления нашим раненым солдатам. Мои соболезнования нашему народу», — цитирует ее агентство Анадолу.

Ранее в связи с гибелью турецких солдат на севере Ирака соболезнования выразил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Никакое вероломное нападение не сможет поколебать единство и солидарность Турции. Мы будем решительно и мужественно продолжать борьбу со всеми формами терроризма», — отметил он.

Как писал TRT на русском, шесть турецких солдат были убиты и один получил ранение в результате нападения террористов РПК на севере Ирака в пятницу. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после этого нападения 12 террористов были нейтрализованы в зоне турецкой операции на севере Ирака, а также на севере Сирии.