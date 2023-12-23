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ЮНИСЕФ: 335 тыс. детей младше 5 лет в Газе грозит смерть из-за недоедания
Как отмечает Детский фонд ООН, голод в секторе Газа достиг чрезвычайного уровня
ЮНИСЕФ: 335 тыс. детей младше 5 лет в Газе грозит смерть из-за недоедания
Фото: AA / Others
23 декабря 2023 г.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что голод в секторе Газа, где Израиль продолжает свои военные действия, достиг чрезвычайного уровня.

В заявлении ЮНИСЕФ говорится, что в секторе Газа «более полумиллиона человек находятся под угрозой дефицита продовольствия».

«В условиях полностью рукотворной, предсказуемой и предотвратимой катастрофы дети Газы и их семьи подвергаются насилию с воздуха и на земле», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Анадолу.

«335 тысяч детей в возрасте до 5 лет сталкиваются с высоким риском недоедания и угрозой гибели, если голод продолжится», — отметили в ЮНИСЕФ.

В заявлении подчеркивается, что в ближайшие недели «по меньшей мере 10 тысяч детей столкнутся с риском недоедания, которое угрожает их жизни».

Ранее, как писал TRT на русском, в ООН отмечали, что Газа на фоне атак Израиля превратилась в самое большое кладбище детей в мире.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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