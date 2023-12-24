МИД Ирана сообщил, что передал российской дипмиссии в Тегеране свою ноту протеста. Это было сделано в ответ на декларацию, которая была принята по итогам Шестой сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству, который состоялся в Марракеше. Ее подписанты официально поддержали урегулирование территориального конфликта вокруг находящихся у входа в Ормузский пролив островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб путем переговоров.

Спор о правах на эти территории Тегеран и Абу-Даби ведут с прошлого века. В свою очередь, иранская сторона не считает дискуссионным вопрос об их принадлежности. В ноте протеста, которая была передана посольству РФ, говорится, что «три острова в Персидском заливе принадлежат Ирану и любые претензии какой-либо стороны по этому поводу неприемлемы».

Соответствующая тема, как информировал ранее МИД Исламской Республики, была поднята в том числе в ходе телефонных переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В этом году между странами уже происходили подобные инциденты. 12 июля российский посол в Тегеране Алексей Дедов был вызван в МИД Исламской Республики в ответ на состоявшийся двумя днями ранее раунд стратегического диалога между РФ и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Тегеран счел, что итоговый текст встречи поддерживает позицию Эмиратов по островному спору в Ормузском проливе. Иранские эксперты и бывшие политики тогда потребовали от Москвы изменить свою позицию по этому вопросу.