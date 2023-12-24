Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетил 24 декабря позиции Вооруженных сил (ВС) республики на границе с Ираком для координации дальнейших шагов по противодействию боевикам РПК на севере Ирака и Сирии.

«Министр обороны в сопровождении командного состава ВС рано утром прибыл в приграничный район», –– проинформировало Минобороны Турции.

Отмечается, что в ночь на 24 декабря Гюлер руководил воздушной операцией турецкой армии из столичного оперативного центра ВВС, предпринятой в ответ на убийство террористами турецких военнослужащих.

Ранее глава военного ведомства сообщил, что как минимум 25 боевиков РПК уничтожены в ходе операций турецкой армии.

«Всего число уничтоженных с начала года террористов достигло 2 156», –– в то же время обратил внимание Гюлер.

С вечера 23 декабря турецкая армия нанесла массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре РПК в Сирии и Ираке, в результате чего боевики суммарно лишились 29 объектов.

«РПК понесла значительные потери и фактически лишилась возможностей для маневра. Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист в этом регионе», –– заверил Гюлер, выступая в оперативном центре ВВС Турции.