Национальная разведывательная организация Турции (MIT) нейтрализовала очередного высокопоставленного координатора террористической группировки ОНС/РПК, сообщили источники в турецком аппарате безопасности.

Террорист, который фигурировал под кодовым именем «Бахоз Африн», являлся так называемым главой террористической группировки в регионе Айн-эль-Араб на севере Сирии. Он нес ответственность за действия группировки в этом районе.

Уточняется, что MIT получила разведданные, которые указывали на то, что террорист в последнее время занимался планированием нового террористического акта. Потенциальной целью были позиции Турции вдоль границы.

Операция была совершена после того, как выяснилось, что террорист находился на финальной стадии организации теракта.

Ситуация демонстрирует, что группировка ОНС/РПК переживает серьезный кризис управления в Айн-эль-Арабе из-за того, что турецкие спецслужбы продолжают свою работу по устранению террористической угрозы.

Как сообщал ранее TRT на русском, в этом месяце MIT удалось провести операцию в сирийском Дейр-эз-Зоре, в ходе которой был ликвидирован Сирван Хасан –– так называемый полевой координатор ОНС/РПК. Он также нес ответственность за организацию нападений на позиции турецких сил безопасности.