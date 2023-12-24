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Азербайджан и Узбекистан договорились о новых линиях сотрудничества
Президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о проработке 10 новых направлений двустороннего сотрудничества
Азербайджан и Узбекистан договорились о новых линиях сотрудничества
Президенты Азербайджана и Узбекистана. / Others
24 декабря 2023 г.

Президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев договорились о проработке 10 новых направлений двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Об этом по итогам телефонных переговоров двух лидеров сообщила пресс-служба Мирзиеева.

«Лидеры Узбекистана и Азербайджана договорились о дальнейшей проработке 10 новых направлений практического взаимодействия в Год интенсивного развития двусторонних отношений», –– отмечается в сообщении.

Вместе с тем президенты с глубоким удовлетворением отметили высокий уровень «отношений стратегического партнерства» между Баку и Ташкентом на современном этапе.

Отдельно Мирзиеев поздравил Алиева с днем рождения и подчеркнул его роль в развитии Азербайджана.

«Подчеркнуты личный вклад и историческая роль президента Ильхама Алиева в обеспечение территориальной целостности и стремительного развития современного Азербайджана», –– проинформировала пресс-служба президента Узбекистана.

Согласно сообщению пресс-службы азербайджанского лидера, президенты двух стран также «подчеркнули, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются во всех сферах, отметили, что регулярные встречи и контакты на высоком уровне вносят вклад в расширение сотрудничества».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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