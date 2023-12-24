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Число нейтрализованных Турцией террористов в Ираке и Сирии достигло 30
Количество террористов, которые были устранены Турцией в ходе последней операции, организованной в ответ на гибель ее военнослужащих в Ираке, достигло 30, сообщил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер
Число нейтрализованных Турцией террористов в Ираке и Сирии достигло 30
Министр национальной обороны Яшар Гюлер. / Photo: AA
24 декабря 2023 г.

Количество членов террористической организации РПК, уничтоженных в северных районах Ирака и Сирии в результате оперативных действий турецкой армии, достигло 30. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер

«Число террористов, которые были ликвидированы после нападений на наших военнослужащих в районе проведении операции на севере Ирака, увеличилось до 30», –– проинформировал глава ведомства.

Согласно сообщению Министерства национальной обороны Турции, с вечера 23 декабря в ответ на гибель турецких военных Вооруженные силы инициировали массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре террористической организации РПК в Сирии и Ираке. В результате военным удалось уничтожить 29 объектов террористов.

Как сообщал ранее TRT на русском, Яшар Гюлер посетил 24 декабря позиции Вооруженных сил Турции, которые находятся на границе с Ираком, для координации дальнейших шагов по противодействию террористам.

«РПК понесла значительные потери и фактически лишилась возможностей для маневра. Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист в этом регионе», –– резюмировал Гюлер, выступая накануне в оперативном центре ВВС Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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