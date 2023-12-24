Освобожденная израильская заложница Чен Гольдштейн-Алмог заявила, что члены движения ХАМАС защищали пленных во время израильского вторжения в сектор Газа. 48-летняя израильтянка вместе с тремя близкими родственниками была выпущена на свободу в соответствии с соглашением между ХАМАС и Израилем, которое было заключено в прошлом месяце.

«Наши охранники, наши похитители были над нами, защищая нас своими телами от ударов, –– сообщила Чен. –– Мы были для них очень ценны».

Она вспоминает, как спрашивала членов ХАМАС, собираются ли они убить израильтян.

«Они говорили нам: мы умрем раньше вас», –– отмечает бывшая заложница.

При этом израильтянка вспоминает, насколько сильным бомбардировкам Израиль подвергал сектор Газа с 7 октября.

«Происходила интенсивная бомбардировка, и все мое тело начинало трястись, –– рассказывает она. –– Это сумасшедшие удары, они физические… Это паника, это страх, это что-то физическое, от чего нам потребуется время, чтобы прийти в себя. Это то, что мы не можем контролировать».

Как сообщал TRT на русском, количество палестинцев, которые погибли в результате ударов армии Израиля по сектору Газа с 7 октября, достигло 20,4 тыс. В эти дни ЦАХАЛ ведет обстрелы города Хан-Юнус на юге, а также жилых кварталов Дейр-эль-Балаха в центральной части эксклава.