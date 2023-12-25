Экспорт Казахстана в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2015 по 2022 годы вырос на 90%. Об этом, как сообщает агентство Анадолу, заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

«Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 90% (в 2015 году — 5,1 млрд долларов, в 2022 году — 9,7 млрд долларов)», — сказал он.

За семь лет взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 74% и достигла 28 млрд долларов по итогам 2022 года, отметил министр, выступая на правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития торговой политики. По словам главы ведомства, в 2015 году этот показатель составлял 16,3 млрд долларов.

Министр также отметил, что для обеспечения взаимного доступа к закупкам стран ЕАЭС выработаны общие критерии промышленной переработки по порядку 450 товарным позициям (17 отраслей промышленности), расширен перечень товаров, происхождение которых подтверждается сертификатом СТ-1 (173 позиции).

Это позволит увеличить казахстанский экспорт на рынок стран-партнеров с объемом свыше 100 миллиардов долларов ежегодно, считает глава ведомства.

Открываются перспективы заключения соглашений о зоне свободной торговли с третьими странами, в режиме свободной торговли Казахстан взаимодействует с Сербией, Вьетнамом и по усеченному формату с Ираном, сообщил глава Минторга.

«В результате, товарооборот с Вьетнамом за 7 лет вырос в 2,5 раза (до 525,7 млн долларов), с Ираном за 3 года — на 38 процентов (до 521 млн долларов), с Сербией за год действия Соглашения — в 3 раза (до 73,8 млн долларов)», — добавил Шаккалиев.