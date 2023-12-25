ПОЛИТИКА
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В Турции прошли марши в поддержку палестинцев и в память о погибших турецких военных
Тысячи людей в Анкаре и Стамбуле вышли на марши, чтобы почтить память турецких солдат, погибших в антитеррористической операции на севере Ирака, и протестовать против продолжающихся атак израильской армии на палестинский сектор Газа. #trtнарусском #турция #марш #cтамбул #анкара #солидарность #газа #палестинцы #палестина #солдаты #антитеррор #trtrussian
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25 декабря 2023 г.
Истории
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