В Турции прошли марши в поддержку палестинцев и в память о погибших турецких военных

Тысячи людей в Анкаре и Стамбуле вышли на марши, чтобы почтить память турецких солдат, погибших в антитеррористической операции на севере Ирака, и протестовать против продолжающихся атак израильской армии на палестинский сектор Газа. #trtнарусском #турция #марш #cтамбул #анкара #солидарность #газа #палестинцы #палестина #солдаты #антитеррор #trtrussian