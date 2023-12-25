С приближением католического Рождества Вифлеем на оккупированном Западном берегу обычно наполнен туристами со всего мира. Но в этом году город практически пустует. В ноябре власти Вифлеема решили отменить практически все торжественные мероприятия в городе из-за продолжающейся войны Израиля и Газы.

По данным Минздрава Газы, за 11 недель конфликта от израильских авиаударов погибли свыше 20 тыс. палестинцев, почти 85% всех жителей эксклава стали беженцами.

Многие жители Вифлеема имеют тесные связи с палестинским эксклавом — у многих в Газе живут родственники, друзья, коллеги. Потому город вместо праздничной атмосферы погрузился в скорбь. Гирлянды и украшения, которые обычно висели в эти дни по всему Вифлеему, были удалены с улиц. Власти отменили парады и религиозные празднования.

Даже церковь Рождества, входящая в список мирового наследия ЮНЕСКО, практически пуста. Обычно у ворот храма находятся тысячи паломников, терпеливо ожидая, чтобы войти в грот, построенный во II века н.э. на месте рождения Иисуса Христа.

Отец Спиридон Саммур, греческий православный священник в церкви Рождества, отмечает: «Рождество — это радость, любовь и мир. У нас нет мира. У нас нет радости»‎.

С 7 октября Израиль ограничил движение в Вифлееме и других палестинских городах на оккупированному Западном берегу. Израильские военные поставили контрольно-пропускные пункты, перекрыв любой въезд и выезд из городов.

По данным Минздрава Палестины, Западный берег также пережил всплеск насилия: по крайней мере, 300 палестинцев были убиты в результате нападений незаконных еврейских поселенцев.

«Христос под обломками. Мы злимся. Мы сломаны. Это должно было быть время радости. Вместо этого это стало временем скорби. Мы боимся», — заявил на рождественской литургии отец Мюнтер Исаак в евангельской лютеранской церкви в Вифлееме.

«Газы, как мы знаем, больше не существует. Это уничтожение. Это геноцид. Мир наблюдает. Церкви все видят», — продолжил отец Исаак, заявив, что западный мир не считает палестинцев «равными».

«Мы искали Бога и нашли его под обломками в Газе. Если бы Иисус родился сегодня, он родился бы под обломками в Газе», — заключил священнослужитель.