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Первый полет турецкого истребителя KAAN состоится 27 декабря
С вводом в эксплуатацию KAAN Турция вступит в клуб стран, обладающих боевыми самолетами 5-го поколения
Первый полет турецкого истребителя KAAN состоится 27 декабря
фото AA / Photo: AA Archive
25 декабря 2023 г.

Полет первого национального истребителя Турции KAAN запланирован на 27 декабря этого года.

Самолет был разработан Турецкой компанией авиационной и космической промышленности (TAI). Впервые проект был представлен 17 марта. За последние девять месяцев KAAN прошел предполетные испытания и готовится к первому полету.

Размах крыльев турецкого истребителя — 14 метров, общая высота — 6 метров, длина — 21 метр. Кабина рассчитана на одного пилота.

Главные особенности двухмоторного самолета — его высокая маневренность, бортовое вооружение и возможности радиоэлектронной борьбы, истребитель практически незаметен для радаров. Он может развивать скорость, в 1,8 раза превышающую скорость звука.

30 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Надеюсь, мы увидим, как наш самолет взлетит до конца 2023 года».

В июле глава турецкой аэрокосмической промышленности Темел Котил отметил, что истребитель 5-го поколения совершит свой первый полет уже в декабре. Хотя изначально ожидалось, что KAAN взлетит лишь в 2028 году, но «‎процесс закончился быстрее, чем мы ожидали»‎, уточнил Котил.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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