Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению войны в секторе Газа. Об этом со ссылкой на саудовские СМИ сообщает агентство Анадолу.

Инициатива Египта состоит из трех этапов, первый из которых включает в себя гуманитарное перемирие сроком на две недели, которое может быть продлено еще на две недели. В течение первого этапа ХАМАС должен освободить 40 израильских пленных.

Предполагается, что в ответ Израиль освободит 120 палестинских заключенных. Перемирие также предусматривает поставки продовольствия, медицинской помощи и топлива в сектор Газа.

В рамках второго этапа египетской инициативы в секторе Газа должно быть сформировано правительство технократов, которое будет курировать вопросы гуманитарной помощи, процесс восстановления анклава и подготовку всеобщих президентских выборов в Палестине.

Как отмечает телеканал, последний этап предусматривает полное и всеобъемлющее прекращение огня, а также сделку по освобождению всех пленных израильских солдат. В ходе этого этапа будет определено и количество палестинских заключенных, которых освободит Израиль. Также третий этап включает вывод израильских войск из городов сектора Газа и предоставление беженцам возможности вернуться в свои дома в эксклаве.

Как писал TRT на русском, число жителей сектора Газа, которые погибли в результате кровопролитного вторжения Израиля в эксклав, превысило 20,4 тыс. человек.