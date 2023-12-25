Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в понедельник на официальной церемонии открытия второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Сабиха Гёкчен. Об этом сообщает агентство Анадолу.

«Сегодня аэропорт Сабиха Гёкчен является третьим аэропортом [в Турции] с самым высоким пассажиропотоком после аэропортов Стамбула и Антальи», — заявил он.

По словам президента, «в 2021 году аэропорт принял 25 миллионов пассажиров при около 181 тысяче рейсов на внутренних и международных линиях, а в 2022 году это число достигло 31 миллиона пассажиров».

«С вводом в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы международный аэропорт Сабиха Гёкчен сможет принимать более 85 миллионов пассажиров ежегодно», — подчеркнул президент Турции. Он добавил, что «аэропорт к концу этого года примет 37 миллионов пассажиров, а в 2030 году эта цифра приблизится к 63 миллионам».

«Длина полосы, которая удвоит пропускную способность, составляет 3540 метров. Также есть 3 параллельные рулежные дорожки. По сравнению с конкурентами, наш аэропорт имеет очень продвинутые перроны», — рассказал турецкий лидер.

«Для обеспечения максимальной пропускной способности мы будем использовать новую взлетно-посадочную полосу для посадки, а старую — для взлета. Пропускная способность увеличится вдвое», — подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Аэропорт Сабиха Гёкчен — один из двух международных аэропортов, обслуживающих Стамбул. Он расположен в азиатской части города, в 35 километрах к юго-востоку от центра. Аэропорт назван в честь приемной дочери основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и первой в стране женщины-военного пилота.