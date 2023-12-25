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Азербайджан предоставил ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Мирное соглашение не будет означать полного решения всех проблем, но может создать условия для определения принципов нормальных добрососедских отношений, заявил глава МИД Азербайджана
Азербайджан предоставил ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Фото: AA / Others
25 декабря 2023 г.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил ответ Армении относительно предоставленных ей мирных предложений по мирному урегулированию между странами.

«В конце ноября мы получили пакет дальнейших предложений по мирному договору от армянской стороны, и в течение месяца обработанный нами пакет предложений был возвращен противоположной стороне», — цитирует Байрамова агентство Анадолу.

По словам главы МИД Азербайджана, мирное урегулирование, которое началось после перемирия 2020 года, продолжается. При этом личные встречи азербайджанской и армянских сторон важны и могут состояться в течение 2024 года.

Как отметил Байрамов, двустороннее мирное соглашение не будет означать полного решения всех проблем между сторонами, но может создать условия для определения принципов нормальных добрососедских отношений. «Азербайджанское государство предпримет все необходимые шаги для этого», — добавил он.

21 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван представил Азербайджану шестой пакет предложений по мирному соглашению.

Как писал TRT на русском, в октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Тбилиси заявил, что настало время работать над мирным соглашением Баку и Еревана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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