Палестинская художница поместила скульптуру младенца Иисуса в инкубатор

Перед церковью Рождества в Вифлееме палестинская художница Рана Бишара представила свою инсталляцию с младенцем Иисусом в инкубаторе. Таким образом она хотела выразить поддержку другим палестинцам, пострадавшим от агрессии Израиля и напомнить о 8 погибших недоношенных младенцах в инкубаторах из-за отсутствия электроэнергии в больнице Аль-Шифа. #trtнарусском #палестина #иисус #западныйберег #вифлеем #младенец #инкубатор #газа #секторгаза #палестинцы #инсталляция #художница #поддержка #израиль #агрессия #больница #trtrussian