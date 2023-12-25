ПОЛИТИКА
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Палестинская художница поместила скульптуру младенца Иисуса в инкубатор
Перед церковью Рождества в Вифлееме палестинская художница Рана Бишара представила свою инсталляцию с младенцем Иисусом в инкубаторе. Таким образом она хотела выразить поддержку другим палестинцам, пострадавшим от агрессии Израиля и напомнить о 8 погибших недоношенных младенцах в инкубаторах из-за отсутствия электроэнергии в больнице Аль-Шифа. #trtнарусском #палестина #иисус #западныйберег #вифлеем #младенец #инкубатор #газа #секторгаза #палестинцы #инсталляция #художница #поддержка #израиль #агрессия #больница #trtrussian
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25 декабря 2023 г.
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