По данным министерства культуры и туризма Турции, в ноябре текущего года страну посетили 2,5 млн иностранных туристов. Это выше, чем показатель за ноябрь допандемийного 2019 года.

Одним из самых популярных туристических направлений в ноябре стал Стамбул. Город посетили 1,3 млн отдыхающих. На втором месте оказался курортный город Анталья — 348 411 человек. Замыкает тройку лидеров провинция Эдирне на границе Болгарии и Греции — 318 635 человек.

Больше всего в ноябре Турцию посещали граждане России, Германии, Болгарии, Ирана и Грузии, говорится в заявлении.

Всего в этом году Турцию посетили 46,7 млн туристов, что на 10,6% выше показателя предыдущего года.

Как писал TRT на русском, за первые 11 месяцев текущего года в Турции зарегистрировано рекордное количество круизных судов и пассажиров, которые посетили страну. Об этом сообщило во вторник Министерство транспорта и инфраструктуры страны.

«Количество круизных судов, заходящих в наши порты, достигло 1167 с ростом на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество пассажиров круизных судов достигло 1,5 млн с ростом на 51,6%», — цитирует агентство «Анадолу» заявление министерства.

Таким образом, поставленная ранее задача выйти на 1,5 миллиона круизных пассажиров в год уже достигнута.