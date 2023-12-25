КУЛЬТУРА
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В ноябре Турцию посетили 2,5 млн иностранных туристов
Граждане России заняли первое место по туристическому потоку в Турцию
В ноябре Турцию посетили 2,5 млн иностранных туристов
Стамбул / Others
25 декабря 2023 г.

По данным министерства культуры и туризма Турции, в ноябре текущего года страну посетили 2,5 млн иностранных туристов. Это выше, чем показатель за ноябрь допандемийного 2019 года.

Одним из самых популярных туристических направлений в ноябре стал Стамбул. Город посетили 1,3 млн отдыхающих. На втором месте оказался курортный город Анталья — 348 411 человек. Замыкает тройку лидеров провинция Эдирне на границе Болгарии и Греции — 318 635 человек.

Больше всего в ноябре Турцию посещали граждане России, Германии, Болгарии, Ирана и Грузии, говорится в заявлении.

Всего в этом году Турцию посетили 46,7 млн туристов, что на 10,6% выше показателя предыдущего года.

Как писал TRT на русском, за первые 11 месяцев текущего года в Турции зарегистрировано рекордное количество круизных судов и пассажиров, которые посетили страну. Об этом сообщило во вторник Министерство транспорта и инфраструктуры страны.

«Количество круизных судов, заходящих в наши порты, достигло 1167 с ростом на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество пассажиров круизных судов достигло 1,5 млн с ростом на 51,6%», — цитирует агентство «Анадолу» заявление министерства.

Таким образом, поставленная ранее задача выйти на 1,5 миллиона круизных пассажиров в год уже достигнута.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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