Папа Франциск в понедельник в своей рождественской речи выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа и помолился за прекращение войны, которая «разрушает жизни людей в Израиле и Палестине».

Как сообщает агентство Анадолу, во время своего выступления в базилике Святого Петра в Ватикане понтифик свои соболезнования жителям Газы, всего региона.

Папа призвал «прекратить военные действия, приведшие к ужасающим жертвам среди невинных мирных жителей». Также он заявил о необходимости «решить отчаянную гуманитарную ситуацию за счет предоставления возможности для гуманитарной помощи».

Понтифик повторил свой призыв о «срочном освобождении тех, кто все еще находится в заложниках».

Папа также выразил надежду, что искренний и настойчивый диалог при сильной политической воле и международной поддержке может привести к решению «палестинского вопроса».

Как писал TRT на русском, число жителей сектора Газа, которые погибли в результате кровопролитного вторжения Израиля в эксклав, превысило 20,4 тыс. человек.